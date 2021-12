Salernitana, altro positivo in squadra: il comunicato

La Salernitana sta vivendo dei giorni piuttosto complicati e delicati. Non solo l’incerto futuro in Serie A ma anche la positività al Covid di alcuni calciatori che gli ha impedito di disputare anche l’ultima gara contro l’Udinese. Non c’è pace per i campani che dopo un nuovo giro di tamponi hanno riscontrato la positività di un altro membro della squadra, a diffondere la notizia il club tramite un comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19”

