Salernitana, Castori verso l’esonero: già scelto il sostituto

Quattro punti nelle prime otto di campionato non sono bastati per essere confermato. La Salernitana ha deciso di esonerare il tecnico Fabrizio Castori. L'allenatore granata paga a caro prezzo la sconfitta nello scontro diretto contro lo Spezia maturata nel pomeriggio di ieri. A rimpiazzare il 67enne, protagonista della splendida cavalcata del club campano nello scorso campionato di Serie B, verrà rimpiazzato da Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta e proprio della Salernitana nella stagione 2018/19. Per l'ufficialità bisognerà aspettare ovviamente il comunicato della società.