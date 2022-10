Salernitana, grande festa in città: cori e fuochi d'artificio - VIDEO

Fonte: Fabrizio Parascani

Ieri, dopo la vittoria contro la Lazio, la Salernitana ha fatto rientro in città. Ad attendere i ragazzi di Nicola c'erano i loro tifosi che hanno festeggiato la vittoria importante e inattesa contro una big. In migliaia hanno aspettato il pullman della squadra tra cori, applausi e fuochi d'artificio. Una scena immortalata dalla società campana nelle storie social a rafforzare il legame tra i granata e il proprio popolo. Un successo che fa salire ancora di più la Salernitana in classifica e la mantiene lontano dalla zona retrocessione in un avvio di stagione molto più roseo delle attese.