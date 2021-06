Salernitana, il sindaco Napoli: "Deve giocare la Serie A, pronte azioni legali"

"La Salernitana deve giocare la Serie A conquistata sul campo". E' stato intransigente Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno. Per lui i granata hanno il diritto di disputare il massimo campionato italiano. La loro partecipazione potrebbe essere compromessa se il presidente Lotito non dovesse riuscire a vendere la società entro la mezzanotte. Il primo cittadino ha poi continuato: "Ribadiamo ancora una volta una verità indiscutibile più volte espressa in queste settimana di attenta valutazione della situazione. È un diritto intangibile quali che siano le ipotesi gestionali portate alla valutazione delle autorità sportive. Per difendere questo diritto e tutelare la storia granata, la passione dei tifosi, la dignità di Salerno il Comune di Salerno è pronto, oltre a continuare a far sentire la sua ferma voce, anche ad iniziative legali ed istituzionali in ogni sede e con tutti gli strumenti disponibili".