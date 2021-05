Salernitana in Serie A? Lotito ha un mese per decidere

La Salernitana è a un passo dalla promozione in Serie A. O meglio, a due lunghezze da un traguardo storico per i campani: quello di approdare nell'olimpo del calcio professionistico. In realtà la promozione diretta potrebbe arrivare già nella giornata di oggi nel caso in cui i salernitani battano l'Empoli e allo stesso tempo Lecce e Monza pareggino o perdano rispettivamente contro Reggina e Cosenza. Qui arrivano i problemi: se la squadra di Castori dovesse effettivamente raggiungere la A i due co-patron Lotito e Mezzaroma dovranno vendere la società. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino infatti a imporre la cessione è l'articolo 16 bis delle Noif che vieta alla stessa persona di essere a capo di due club che militano nella stessa serie cosa che inoltre è stata vietata anche dall'ultimo Consiglio Federale con una deroga alle situazioni già esistenti come quella del Bari (De Laurentiis), del Monza (Setti) e della stessa Salernitana.

Nel caso quindi di approdo nella massima Serie Lotito e Mezzaroma avranno un mese per cedere la società: il patron della Lazio non può infatti neanche "lasciarla" a Mezzaroma in quanto la le Noif vietano la compartecipazione societaria fino al quarto grado di parentela e i due sono cognati. Per risolvere questo dilemma ci sarebbe bisogno di una modifica della normativa sul grado di parentela. Insomma un grande obiettivo sta per essere raggiunto dalla Salernitana ma il destino del club è ancora tutto da scoprire.

