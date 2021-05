Gigi Cagni: "Mourinho grande comunicatore, sa cosa lo attende a Roma"

L'ex calciatore e allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sull'acquisto di Mourinho in casa Roma: "Arriva un allenatore che ha insegnato a tutti cosa vuol dire vendere il prodotto, è un grande comunicatore. Mourinho non è uno stupido, non credo che dopo questi due esoneri negli ultimi due anni venga qui non consapevole di quello che lo attende. E' uno che calcola tutto, l'Inghilterra non era più il suo ambiente. Aveva bisogno di cambiare aria per avere adrenalina. I risultati dicono che è ancora uno dei migliori al mondo".

