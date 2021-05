Fiorentina - Lazio, Aureliano al VAR e il precedente horror del 2018

Nella mattinata di ieri l'AIA ha reso nota la squadra arbitrale che gestirà l'importante partita tra Fiorentina e Lazio. I biancocelesti si giocano l'accesso in Champions, mentre i viola hanno bisogno di punti per allontanare gli spettri della retrocessione. VAR sarà Gianluca Aureliano e il nome non rievoca ricordi positivi per i biancocelesti. L'arbitro era presente al Franchi, sempre davanti i monitor, nella sfida tra capitolini e toscani del 18 aprile 2018. Ricordiamo tutti la partita vinta con sofferenza dalla squadra di Inzaghi per 3-4, caratterizzata dagli enormi errori arbitrali. La speranza è che sabato tutto fili per il meglio. La corsa per fare compagnia all'Inter nella prossima Champions League è serratissima e qualsiasi decisione potrebbe essere fatale.

PRECEDENTE DA BRIVIDI - Riavvolgendo il nastro al 2018, in quella stagione le aquile non furono particolarmente fortunati, per usare un eufemismo. Dal rigore di Iago Falque al gol di mano di Cutrone, i capitolini fecero i conti con tanti svarioni. Il match del Franchi non fece eccezione e fu condizionato dalle decisioni di Damato avallate da Aureliano alla VAR. Al 15' Murgia fu espulso (pareggiando la precedente espulsione di Sportiello arrivata al 7'). Visti i dubbi sull'azione il VAR sarebbe potuto intervenire, ma così non fu. Se il rosso al portiere viola, per aver toccato palla con le mani volontariamente fuori dall'area era abbastanza netta, non si poteva dire la stessa cosa del centrocampista biancoceleste. La sensazione, rivedendo le immagini sembra addirittura Chiesa a commettere fallo sull'ex Primavera. Al 37' invece ci sarebbe dovuto essere un calcio di rigore per i biancocelesti per il contatto tra Hugo e Leiva, Aureliano richiamò l'attenzione dell'arbitro che però non concesse il penalty. Tante altre decisioni fecero tanto discutere, ma alla fine, trascinati da un super Felipe Anderson, i ragazzi di Inzaghi portarono a casa i tre punti. La carica dei tifosi accorsi in massa a Firenze fu ovviamente decisiva, domani la Lazio dovrà fare a meno di loro e la speranza è che non ci siano ulteriori impedimenti nella corsa al quarto posto.