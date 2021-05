Pereira: "Futuro? Dipende dalla Lazio. Mie doti sono state apprezzate" - VD

Andreas Pereira ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TNT Sports Brasil alla giornalista brasiliana Clara Albuquerque. Le sue parole anche sul possibile futuro alla Lazio: "La Lazio ha l’opzione per riscattare il mio cartellino dal Manchester United per cui dipende tutto dal club biancoceleste. So che le mie doti sono state apprezzate in questa stagione e hanno tempo fino alla fine del campionato per una decisione. Roma è una città meravigliosa e di certo non mi dispiacerebbe rimanerci. Se non dovessero trattenermi dovrò parlare con il Manchester per vedere cosa è meglio per il club e per me. Ho sentito Solskjær per capire il mio futuro e mi ha detto che dobbiamo parlare. Io voglio solo giocare perché spero ancora in una chiamata del Brasile per il Mondiale in Qatar".

Em exclusiva para a nossa @claalbuquerque, Andreas Pereira falou sobre ficar ou não na Lazio. E aí, o que achou?



O time entra em campo no sábado, às 15h45, contra a Fiorentina! Esse jogo você acompanha EXCLUSIVO no @estadiobr (https://t.co/ilplnmPdXd)! #ItalianoNoEstádio pic.twitter.com/kRH0pvNMbv — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 6, 2021