Pistocchi: "Mourinho può fare bene. Inzaghi? Rimarrà alla Lazio"

Corsa Champions ma anche il ritorno di Mourinho in Italia e il rinnovo di mister Inzaghi. Il giornalista Maurizio Pistocchi ne ha parlato ai microfoni di Radiosei: "Non penso che Mourinho sia bollito perché non più tardi di tre anni fa ha vinto la Coppa Uefa con lo United. Sicuramente ha delle caratteristiche di un certo tipo da allenatore, metterà prima di tutto apposto la fase difensiva. E' un allenatore che ha voglia di prendersi delle rivincite sugli ultimi lavori che ha avuto in Premier ma sono convinto che farà bene. Il calcio italiano è adatto a lui, va in una piazza molto difficile e a lui piacciono grandi sfide".

LAZIO - "Io ho visto la gara contro il Genoa e a un certo punto non credevo ai miei occhi. Una gara comoda sul 4-1, poi il Genoa fa due gol e sul 4-3 nei minuti finali sembrava avessero perso le linee guida della gara. Questa squadra ha un problema mentale, non un problema tecnico. Partite che sono vinte con larghi punteggi le mette in discussione facendo degli errori, vuol dire che questa squadra ha bisogno di avere più testa. Ci sono dei giocatori molto importanti come Leiva, Luis Alberto e Immobile che sono dei trascinatori ma la Lazio troppo di frequente riapre le gare e quindi vuol dire che ci sono calciatori che non sono da grande squadra ma questo deve dirlo Inzaghi che li allena e li vede tutti i giorni. Rinnovo del mister? Non credo possa andare alla Juve credo che l'ipotesi più probabile è che possa rimanere alla Lazio. Bisogna capire se l'allenatore è in sintonia con i progetti della società".

Pereira: "Futuro? Dipende dalla Lazio. Mie doti sono state apprezzate" - VD

Fiorentina - Lazio, Aureliano al VAR e il precedente horror del 2018

TORNA ALLA HOME