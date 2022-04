Salernitana, lo sfogo di Milan: “Arbitraggio mediocre e pressioni della panchina della Roma evidenti”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana non ci sta e torna su quanto successo all'Olimpico durante il match con la Roma. Dopo il lungo sfogo nel post partita di Walter Sabatini, l'amministratore delegato del club campano Maurizio Milan ha espresso tutta la sua delusione per la gestione arbitrale del match. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Abbiamo fatto i conti con l’ennesimo arbitraggio molto mediocre. La classe arbitrale italiana è mediocre, c'è del protagonismo e il Var non funziona. Le pressioni della panchina romanista ad ogni decisione arbitrale erano sotto gli occhi di tutti".