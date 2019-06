Salernitana, scelto il nuovo allenatore: Lotito punta su Ventura

Lotito ha scelto Ventura. L'ex ct della Nazionale può tornare in panchina: l'accordo con la Salernitana è vicino. Sarebbe un ritorno in B dopo l'ultima esperienza con il Torino nella stagione 2011/12, conclusa con la promozione in A. L'allenatore 71enne ha deciso di sposare il progetto granata: contratto fino al 30 giugno 2020 con l'opzione per il rinnovo al 2021. A breve l'ufficialità da parte del club di Lotito e Mezzaroma.