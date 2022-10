Sampdoria, accordo raggiunto: un ex Lazio sarà il prossimo allenatore

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dejan Stankovic è vicino a diventare il prossimo allenatore della Sampdoria. La società blucerchiata, che domenica scorsa ha esonerato Marco Giampaolo, dopo aver ricevuto il rifiuto di Claudio Ranieri ha virato decisa sull'ex centrocampista della Lazio e in serata c'è stata un'accelerazione nella trattativa: come riporta Sky Sport è stato raggiunto l'accordo economico per lo sbarco a Genova del tecnico serbo. A breve è atteso il comunicato ufficiale a cui seguirà il primo allenamento di Stankovic a Bogliasco.