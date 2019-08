Sampdoria - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

SAMPDORIA - LAZIO - Meno cinque giorni e poi sarà di nuovo Serie A: la Lazio di scena a Genova contro la nuova Sampdoria di Di Francesco, per una gara da vivere appieno sin dal primo minuto di gioco. Il match è in programma domenica 25 agosto alle ore 20:45. Per chi non potrà recarsi allo stadio e raggiungere così il Ferraris di Genova, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che metterà a disposizione i canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione - tramite Sky Go - anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

