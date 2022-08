Sampdoria, mercoledì c'è la Lazio: in quattro rischiano di saltare il match

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Giornata di allenamento a Bogliasco per la Sampdoria di Giampaolo che, dopo il 4-0 contro la Salernitana, si allena per cercare di reagire al brutto avvio di stagione. I blucerchiati sono chiamati alla svolta e la partita di mercoledì li metterà davanti a una Lazio in ottima forma, una sfida tutt'altro che semplice. Nel corso dell'allenamento odierno, il tecnico abruzzese ha dovuto fare a meno di quattro elementi (due dei quali in queste ore andranno valutato in vista della partita di dopodomani): Nicola Murru, che ha dovuto svolgere delle terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra; Andrea Conti e Simone Trimboli, alle prese con i rispettivi programmi di recupero per un problema al ginocchio il primo e una rottura della clavicola il secondo; e, infine, Manuel De Luca che è rimasto a riposo dopo l'intervento al menisco. Se Murru e Conti possono sperare in una convocazione, non ci sono speranze, invece, per De Luca e Trimboli alle prese con problemi più seri.