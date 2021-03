Sampdoria, Ranieri: "Inzaghi ripiego dopo Bielsa, ora è un super allenatore"

Claudio Ranieri si è soffermato sugli allenatori della Serie A. In particolare su Andrea Pirlo e Simone Inzaghi. A proposito del primo, ha sottolineato la necessità di avere del tempo a disposizione per lavorare e trovare i giusti meccanismi per far funzionare la squadra. Pazienza e fiducia, e poi sarà compito del presidente Agnelli comprendere se quella di mettere l'ex centrocampista sulla panchina della Juventus sia stata una scelta azzardata o meno. Portando argomenti a favore del suo pensiero, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico blucerchiato ha menzionato la Lazio e il suo allenatore: "La Lazio doveva prendere Bielsa, ha preso come ripiego Inzaghi, ora è un super tecnico. Spesso si sbaglia e la colpa è sempre del vaso di coccio. Troppo facile".

