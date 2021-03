L'ex Lazio Romulo torna in Brasile: ufficiale l'arrivo al Cruzeiro

Romulo torna in Brasile. Il calciatore era rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Brescia e ha deciso di ricominciare dal Cruzeiro. Nonostante le offerte del Bari, l'ex Lazio ha scelto di rimettersi in gioco nel paese d'origine, dove non giocava dal 2011. Allora si trasferì dall'Atletico Paranaense alla Fiorentina, per iniziare l'avventura italiana che lo avrebbe portato a vestire, oltre a quella biancoceleste, le maglie di Verona, Juventus, Genoa e Brescia. È arrivata dunque la firma col club brasiliano, retroscesso nel 2019 e reduce dalla mancata promozione. Ma comunque tra i big del calcio carioca.

Calciomercato Lazio, dal Brasile: "Pereira nel mirino di un club italiano"

Lazio illesa dopo la vicenda tamponi: che colpo per chi già festeggiava...

TORNA ALLA HOMEPAGE