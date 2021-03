Guerini, il ricordo di Bava del Torino: "Ecco perché tornò a Roma"

GUERINI, IL RICORDO DI BAVA - La morte di Daniel Guerini è una tragedia per chi l'ha sempre amato, per chi l'ha avuto come compagno di squadra in campo, per gli amici, per tutti quelli che gli volevano bene. Ognuno conserva un ricordo speciale di "Guero", così come era soprannominato, sui social l'amore per questo ragazzo è esploso incontenibile. Solo parole di affetto, come quelle del responsabile del settore giovanile del Torino, Massimo Bava, che ha avuto Guerini in granata per cinque anni prima del ritorno a Roma: "Il nostro era un rapporto speciale, lui e il papà mi avevano promesso la maglia dell’esordio in Serie A", si legge sulla rassegna di Radiosei. "Era un ragazzo dolce e sempre giocherellone. Lo abbiamo sempre coccolato". Poi sul perché del trasferimento alla Lazio: "Gli mancavano gli affetti più cari, così aveva deciso di tornare a Roma per stare vicino alla famiglia".

