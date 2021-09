Sarri, oggi l'esito del ricorso: vuole esserci a Torino

A due giorni dalla sfida di campionato tra Torino e Lazio, Maurizio Sarri saprà se potrà essere della partita o meno. Oggi infatti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, verrà emessa la sentenza sul ricorso presentato dall'allenatore biancoceleste per le due giornate di squalifica rimediate nell'ultima trasferta contro il Milan. Domenica contro il Cagliari in panchina c'era infatti il suo secondo, Giovanni Martusciello, ma già a partire da giovedì il "Comandante" vuole riprendere il suo posto in cabina di regia. In ogni caso, qualora il ricorso venisse respinto, tornerà al derby di domenica.

