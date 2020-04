Sassuolo, De Zerbi: “Ripresa? Mi piace l’idea dei 5 cambi”

Continua la battaglia con il Coronavirus, il calcio attende per la ripresa. Ai microfoni di Radio Deejay é intervenuto De Zerbi: "Quanto tempo serve per ripartire? Di solito, prima di partire a settembre, servono sei settimane di preparazione e poi si gioca una volta a settimana. Ora si giocherà ogni tre giorni, è intelligente dividere la squadra in due, così come è intelligente la proposta di fare cinque sostituzioni perché dai più qualità alla partita e previeni gli infortuni".