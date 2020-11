Sassuolo, Djuricic positivo al Covid: lo conferma il ct della Serbia

Dopo uno straordinario inizio di stagione, Filip Djuricic non è stato convocato per la partita (vinta dal Sassuolo) contro il Napoli. Il motivo? La positività al Covid. A rivelarlo non è stato il club neroverde, ma il ct della Serbia in conferenza stampa: "Dalle informazioni che ho, Filip è positivo al COVID-19. Spero che guarisca quanto prima e possa essere a nostra disposizione già in occasione del prossimo raduno, il 9 novembre".