Sassuolo - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Andiamo avanti consapevoli di quanto fatto. Se resto? Vedremo..."

Termina con una vittoria per il Sassuolo l'ultima giornata della stagione della Lazio, in una partita che non aveva molti significati per i biancocelesti. Al termine del match, il tecnico Simone Inzaghi è atteso in conferenza stampa direttamente dal Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Avremmo meritato di più, nel primo tempo abbiamo tutti creato poco oltre al gol del Sassuolo e nel secondo tempo noi abbiamo avuto occasioni importanti. Non cambiava nulla ai fini della classifica ma ci prendiamo quanto c'è di buono in questo campionato e andiamo avanti.

Bilancio conclusivo della stagione?

Abbiamo centrato l'Europa di nuovo, c'è rammarico per non aver raggiunto la Champions ma andiamo avanti consapevoli degli obiettivi e dei record stabiliti.

Parla al plurale, un segnale di permanenza?

Vedremo, mercoledì ci sarà un incontro con il presidente e si vedrà il da farsi.

I giovani?

Armini aveva già esordito due anni fa e Raul Moro lo aveva fatto con la Juve, Bertini in Primavera ha fatto molto bene e lo meritava. Ieri sia lui che Moro hanno fatto 90 minuti con la Primavera, avevo i giocatori di movimento contati e non ho potuto metterli prima.