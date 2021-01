Sassuolo - Parma, ammonito l'unico diffidato in campo: salterà la Lazio

Nella gara contro la Lazio, in programma domenica 24 gennaio alle 18, Vlad Chiriches dovrà scontare la squalifica. Il calciatore del Sassuolo, unico diffidato in campo nella sfida tra neroverdi e Parma, ha rimediato il cartellino giallo dopo aver colpito Kucka nel primo minuto di gioco. De Zerbi non potrà contare su di lui per il prossimo match di Serie A contro la squadra di Inzaghi.

Calciomercato, Mandzukic al Milan: tutto fatto. Giocatore atteso domani in città

Serie A, il Napoli travolge la Fiorentina: al Maradona finisce 6-0

TORNA ALLA HOMEPAGE