Serie A, il Napoli travolge la Fiorentina: al Maradona finisce 6-0

Il Napoli vince, anzi stravince e domina la Fiorentina. Sei gol dei partenopei per una vittoria che si è consumata per la maggior parte nel primo tempo. Insigne mette in rete alla prima azione utile e poi è un'escalation della squadra di Gattuso nonostante la traversa colpita da Biraghi e la parata di Ospina su Ribery. La difesa della squadra di Prandelli però subisce le ripartenze dei padroni di casa che segnano il 2-0 con Demme, poi ancora con Lozano e infine è Zielinski a segnare il gol del 4-0. Nella ripresa normale amministrazione e anche il gol del 5-0 con Insigne che trasforma un calcio di rigore e firma la sua personale doppietta, c'è gloria anche per Politano che chiude i conti sul 6-0. Napoli che raggiunge quindi la Roma a quota 34 punti con una partita ancora da giocare.

