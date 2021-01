Lazio, Lazzari veloce come il vento e anche Tortu si inchina: "Motorino"

LAZIO SOCIAL - Ibanez e Spinazzola probabilmente lo staranno ancora cercando. Manuel Lazzari ha disputato una derby maiuscolo, diventando l'arma in più di Inzaghi. L'esterno biancoceleste è stato una spina nel fianco della difesa giallorossa che ha sbandato prima di crollare sotto le continue accelerazioni dell'ex Spal. Una prova maiuscola per il numero 29 che ha giganteggiato nonostante i suoi 174 centimetri di altezza. Una partita che ha fatto impazzire il popolo biancoceleste e non solo. Tra i complimenti ricevuti sui social dal giocatore ci sono anche quelli di Filippo Tortu. Il velocista italiano è il detentore del record nazionale dei 100 metri piani con 9'99. Il ragazzo di Milano è stato il nostro primo rappresentante a scendere sotto i 10". Proprio l'uomo più veloce ha incoronato personalmente Lazzari scrivendogli su Instagram: "Motorino". Il messaggio era accompagnato dall'emoticon di uno scooter quasi a rafforzare la differenza di passo tra Lazzari e gli avversari.

