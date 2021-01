Lazio, 22 anni fa Mancini incanta il Tardini con un splendido gol di tacco

Era il 17 gennaio 1999 e Roberto Mancini realizzava uno dei gol più belli della storia recente della Serie A. A venti minuti dal triplice fischio di Parma - Lazio, l'attuale ct della Nazionale si rende protagonista di una vera prodezza che, a distanza di anni, è ancora ben impressa nella mente di tifosi e appassionati. Su un angolo battuto da Mihajlovic, l'ex calciatore si fionda sul primo palo colpendo il pallone col tacco e con le spalle rivolte alla porta. Il tiro è imprendibile per il giovane Buffon, incolpevole sul gol che si aggiunge a quello di Salas, che sblocca la partita al 51', e di Vieri al 91'. La sfida si conclude 3 a 1 per i biancocelesti: l'unica rete siglata dalla squadra di Malesani è di Crespo, che nel 2000 sarebbe approdato in biancoceleste. Mancini commentò così a fine partita la sua perla: "Se devo essere sincero mi è venuto tutto naturale. Ne ho fatti del genere in allenamento, ancora non mi sono perfettamente reso conto di quanto sono riuscito a fare".

