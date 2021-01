Calciomercato, Mandzukic al Milan: tutto fatto. Giocatore atteso domani in città

Dopo l'arrivo di Meité, il Milan continua a rafforzare la rosa piazzando un colpo di mercato intelligente: Mario Mandzukic vestirà rossonero, il giocatore è atteso in città già domani, come conferma Gianluca Di Marzio. Dopo l'esperienza dello scorso anno negli Emirati Arabi, l'attaccante era in cerca di squadra perché svincolato. Le avances del Milan lo hanno colpito ed ha deciso di trasferirsi in prestito per 6 mesi con l'opzione di altri 12 se si dovesse concretizzare la qualificazione alla prossima Champions League per il Milan. Il croato guadagnerà €1,8mln fino al termine della stagione. Mandzukic torna in Italia dopo l'esperienza alla Juventus e aiuterà così i rossoneri insieme a Zlatan Ibrahimovic, che ha subito dato il suo benestare al trasferimento.

MILAN SCATENATO - Oltre a Mandzukic, potrebbe arrivare a Milano, sponda rossonera, potrebbe arrivare anche Fikayo Tomori: difensore di proprietà del Chelsea. Pioli ha bisogno di un uomo in difesa e l'inglese può essere il profilo giusto. Con i Blues l'accordo sarebbe di un prestito con diritto di riscatto fissato a €30mln. La dirigenza milanista vorrebbe un prezzo più basso, ma i londinesi non scendono. Vedremo chi avrà la meglio nelle prossime ore.