Sconcerti: “Lazio tra le migliori del campionato. E per lo Scudetto...”

Ai microfoni di calciomercato.com é intervenuto Sconcerti per parlare del campionato e del momento della Lazio: "Mi baso da anni su una mia statistica che non sbaglia mai. Questa: per vincere il campionato tu non puoi stare senza segnare per più di quattro partite. E la Lazio è come Milan, Inter: sono squadre rimaste una sola volta senza segnare gol, mentre la Juve non ha segnato per due volte. Quindi la Lazio nel pacchetto con le migliori ci sta. Se può correre per lo Scudetto? Non lo so, certo che nove punti da rimontare - con tre squadre davanti - non sono pochi".