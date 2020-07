Scudetto, Condò: "Vincerà la Juventus, le avversarie sono mancate nei momenti chiave"

Ai microfoni di Sky Sport Paolo Condò ha parlato del fatto che la Juventus è a un passo dal vincere il campionato, con una critica neanche troppo velata alle contendenti Atalanta, Inter e Lazio: "Non è bellissimo il messaggio che il secondo è il primo dei perdenti. Secondo me in Serie A ci sono squadre che devono assumersi delle responsabilità. Questo è un campionato che la Juventus vincerà anche perché le sue avversarie sono state un po’ tremebonde nei momenti chiave della stagione".