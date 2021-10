Sede Supercoppa italiana, ipotesi Riyad ma la Lega è contraria: la situazione

Dove e quando si giocherà la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Inter? Data e luogo dell'incontro non sono ancora state decretate, ma entrambe le squadre hanno una preferenza. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei i due club vorrebbero disputarla il 22 dicembre a Riyad, in Arabia Saudita, visto che avrebbero introiti da 3,5 milioni di euro ciascuno più spese pagate. Contraria la Lega che spinge per disputare il match il 5 gennaio a Roma o a Milano.