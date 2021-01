Serie A, classifica marcatori: CR7 primo, Immobile avvicina la vetta

SERIE A CLASSIFICA MARCATORI - Il campionato è ripartito e la corsa alla palma del capocannoniere è iniziata. Ciro Immobile è il detentore della palma del titolo e darà filo da torcere per mantenerla. Al momento in vetta c'è Cristiano Ronaldo che a quota 14. Alle spalle del portoghese c'è Romelu Lukaku, che è a 12. Ciro Immobile, capocannoniere in carica, ha agguantato il podioin solitaria salendo a 11 centri. Il bomber di Torre Annunziata ha staccato Ibrahimovic e punta deciso l'olandese e il belga. In casa Lazio a cinque c'è Caicedo, più giù Milinkovic e Luis Alberto a 3 centri. Poi per la Lazio in classifica figurano anche Correa, Lazzari e Andreas Pereira. Siamo all'inizio e la stagione sarà ancora lunghissima. Ricordiamo che la classifica che segue è quella ufficiale della Lega Serie A, aggiornata con la decisioni prese dal massimo organo del campionato. Ecco la classifica completa dei marcatori del campionato e gli altri gol dei calciatori biancocelesti:

1) 14 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus),

2) 12 gol: R. Lukaku (Inter)

3) 11 gol: C. Immobile (Lazio),

4) 10 gol: Z. Ibrahimovic (Milan), Joao Pedro (Cagliari).

6) 9 gol:, A. Belotti (Torino), Lautaro Martinez (Inter), L. Muriel (Atalanta).

9) 8 gol: H. Mkhitaryan (Roma), M. Nzola (Spezia)

11) 7 gol: D. Berardi (Sassuolo), E. Dzeko (Roma), H. Lozano (Napoli), F. Quagliarella (Sampdoria), J. Veretout (Roma).

16) 6 gol: F. Caputo (Sassuolo), L. Insigne (Napoli), R. Soriano (Bologna), D. Zapata (Atalanta).

20) 5 gol: F. Caicedo (Lazio), F. Chiesa (Juventus), M. Destro (Genoa), R. Gosens (Atalanta), A. Hakimi (Inter), F. Kessie (Milan), J. Messias (Crotone), G. Simeone (Cagliari), D. Vlahovic (Fiorentina).

29) 4 gol: G. Caprari (Benevento), G. Castrovilli (Fiorentina), Gervinho (Parma), A. Gomez (Atalanta), T. Hernandez (Milan), J. Jankto (Sampdoria), R. Leao (Milan), D. Mertens (Napoli), A. Morata (Juventus), A. Petagna (Napoli), Simy (Crotone), M. Zaccagni (Verona).

30) 3 gol: Luis Alberto (Lazio), Milinkovic (Lazio), A. Barak (Verona), M. Barrow (Bologna), Borja Mayoral (Roma), D. D'Ambrosio (Inter), R. De Paul (Udinese), F. Djuricic (Sassuolo), A. Galabinov (Spezia), Hernani (Parma), D. Kulusevski (Juventus) G. Lapadula (Benevento), G. Letizia (Benevento), S. Lukic (Torino), Pedro (Roma), M. Politano (Napoli), M.Pjaca (Genoa), T. Pobega (Spezia), I. Pussetto (Udinese), P. Zielinski (Napoli).

84) 1 gol: J. Correa (Lazio), M. Lazzari (Lazio), Andreas Pereira (Lazio).

