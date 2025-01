Serie A, classifica palloni recuperati: Frendrup imprendibile, Rovella...

TUTTOmercatoWEB.com

Difensivamente parlando sono i sergenti delle rispettive squadre, i giocatori deputati all'interruzione delle scorribande avversarie. Nella classifica dei giocatori con il numero più alto di palloni recuperati in Serie A, troviamo ovviamente molti difensori e centrocampisti che si sono distinti in questa prima parte di campionato per le loro qualità difensive. Al primo posto il re di questa specialità è Frendrup (68 palloni rubati), non per caso messo nel mirino dell'Atalanta di Gasperini. Sui gradini più bassi del podio ben due giocatori dell'Empoli, ovvero Viti e Ismajili, che stanno davvero soprendendo tutti. È al quarto posto che troviamo il laziale Nicolò Rovella, sceso dal podio dopo la prova non eccellente nel derby, ma che è pronto a rincorrere i contendenti.