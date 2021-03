Serie A, Cristiano Ronaldo affonda il Cagliari: tripletta del portoghese

La Juventus archivia la pratica Cagliari. Il primo tempo basta ai bianconeri per mettere la vittoria in cassaforte. A pensarci è un Cristiano Ronaldo strepitoso. Al minuto 10 il portoghese sigla la prima rete con un colpo di testa potente e preciso. Al 25' raddoppia realizzando un rigore con estrema freddezza, dopo averlo conquistato. Poi, al 32', arriva la tripletta con una botta sul secondo palo dopo aver eseguito una serie di finte. Non serve a nulla il gol realizzato dal Cagliari, con Simeone. Al triplice fischio il risultato è di 3 a 1 per la Juventus.