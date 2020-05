Serie A, D'Aversa: "Ripartire e poi fermarsi per il protocollo sarebbe un errore"

Reazioni dal calcio italiano per la ripresa della Serie A. Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ripartire e poi fermarsi sarebbe l'errore più grande. E se non cambia il fatto che, se c'è un positivo, tutta la squadra va in quarantena per due settimane, fatico a credere che il campionato possa concludersi. Può saltar fuori qualche caso: questo vorrebbe dire non completare il campionato. Riprendere dai recuperi sarebbe giusto, aiuterebbe a cristallizzare la classifica in vista di nuovi problemi. Per noi sarebbe bello avere date certe. Prima dello stop abbiamo lavorato per tre settimane su delle incognite. Mi auguro che possa servire da lezione e si riparta migliorando. Ripartire si può? Ogni quattro giorni facciamo tamponi e test sierologici. Va capito se deve esserci una convivenza col virus: se aspettiamo che sparisca del tutto allora meglio sospendere definitivamente il campionato e ragionare su quello successivo".