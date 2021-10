Serie A, Dal Pino sui disservizi DAZN: "Ci sono miglioramenti, è un passo importante"

DAZN ha acquistato i diritti televisivi della Serie A per i prossimi tre anni, ma in queste prime settimane ci sono stati parecchi disservizi nella trasmissione delle partite. Il presidente della Lega Paolo Dal Pino, intervenuto a Radio Rai, ha spiegato come si stia ovviando al problema: "DAZN ha acquisito i diritti e le nostre strutture avevano fatto ogni verifica sulla possibilità di avere sostanzialmente il nostro campionato solo sulla rete, sulla banda larga: le condizioni c'erano e ci sono. DAZN è responsabile di tutto questo: ho ripetuto più d'una volta che, quanto successo, è inaccettabile. Mi sembra che, nelle ultime domeniche, qualcosa di meglio si sia visto. È un passo estremamente importante, è la prima volta che siamo canale monodistributivo su una tecnologia nuova, mi auguro che questo porti il nostro Paese a ridurre il 'digital devide' e a imporre l'uso della tecnologie e della banda larga in tutte le zone d'Italia possibili".