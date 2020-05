Serie A, diritti tv: la proposta miliardaria del fondo CVC

Si apre uno scenario interessante per il calcio italiano sul fronte dei diritti televisivi. Un gigante degli investimenti, riporta Il Sole 24 Ore, sarebbe pronto a lanciare un'iniziativa che fornisca per i prossimi dieci anni un flusso di liquidità alle società. Il gruppo in questione sarebbe CVC Capital Partners, che avrebbe presentato una proposta per la costituzione di una newco - sta per new company - dove confluirebbero i diritti tv a partire dal 2021, anno in cui scadrà il contratto con Sky e Dazn. In questo modo, la Lega potrebbe contare su un importante incasso cash, mentre la nuova azienda andrebbe a trattare direttamente con i broadcaster per la rivendita dei diritti di trasmissione.

L'ATTIVITÀ DEL FONDO - La società britannica gestisce asset per 80,5 miliardi di dollari e vanta 300 investitori da tutto il mondo. Inoltre, il fondo ha già maturato esperienza nel settore della gestione degli avvenimenti sportivi: CVC, ad esempio, detiene il 70% di Formula One Group. Tra i suoi principali investitori italiani, invece, il gruppo farmaceutico Recordati.

