Brescia, Cellino: "I presidenti dei club non decidono più nulla, sono disgustato"

Tra coloro che si sono espressi sempre in maniera contraria rispetto alla ripresa del campionato, c'è indubbiamente il presidente del Brescia Massimo Cellino. Quest'ultimo è tornato a parlare della situazione attuale, sfogandosi ai microfoni di Teletutto: “È uno schifo. Fare il presidente di una squadra di calcio è diventato impossibile. Ormai non decidi più niente. Sembra essere tornati ai tempi della GEA. Tutto questo mi disgusta, sto pensando di lasciare il mondo del pallone. In Italia il calcio non ha futuro, ma nessuno si prende la responsabilità di decidere. Malagò cosa sta facendo? Spadafora invece di decidere per lo stop cosa fa aspetta la Merkel? Non si può andare più avanti così. Sono disgustato che riprendano pure a giocare non mi interessa più”.

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: l'interesse del Real per Correa e il 'no' di Zidane

Sassuolo, Carnevali su Spadafora: "Non sento quello che dice, cambia spesso idea"

TORNA ALLA HOMEPAGE