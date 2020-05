Calciomercato Lazio, dalla Spagna: l'interesse del Real per Correa e il 'no' di Zidane

Il portale spagnolo Don Balon svela un curioso retroscena di mercato che riguarderebbe il Real Madrid e Joaquin Correa. I 'blancos', interessati al giocatore che sta vivendo nella Capitale uno dei migliori momenti della propria carriera, avrebbero proposto il nome al tecnico Zidane, cercando la sua approvazione. L'ex Juventus, però, non avrebbe dato il proprio via libera, considerando l'argentino un acquisto non necessario e preferendo spendere la stessa cifra per altri profili, più adatti al proprio gioco. Sembra, infatti, più urgente l'approdo di un centrocampista fisico, un centrale o un laterale sinistro. Senza dimenticare un attaccante con grande fiuto del gol. Secondo il portale iberico, dunque, per il 'Tucu', su cui la dirigenza madrilena si era sbilanciata, considerandolo un vero obiettivo, non ci sarebbe per ora neanche una remota possibilità di giocare al Santiago Bernabeu. Tra i titolarissimi di Simone Inzaghi, Correa ha ammesso a più riprese di trovarsi bene alla Lazio e il suo rendimento, che ha fatto catalizzare su di sè l'attenzione di numerosi club europei, ne è la conferma. Il "rifiuto" di Zidane non sarà vissuto come un dramma. Anzi, i tifosi della Lazio, conquistati dal talento dell'argentino, non potranno non esserne felici.

