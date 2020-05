Coronavirus, un positivo nello staff dell'Aue Erzgebirge: l'intera squadra in quarantena

Tra le dieci persone trovate positive al Coronavirus nella prima serie di test a cui si sono sottoposti i componenti dei club di prima e seconda divisione tedesca, un membro dello staff dell'Aue Erzgebirge. Il club della Sassonia ha annunciato che, fino a giovedì, l'intera squadra, inclusi ovviamente i componenti dello staff, sarà in quarantena. Il gruppo rimarrà in autoisolamento a casa: la dirigenza non ha chiarito perché possa bastare una quarantena così breve, ma i media tedeschi ipotizzano che sia il tempo necessario a una terza ondata di tamponi per tutti. Intanto, nel Paese si attende la scelta della Cancelliera Merkel sulla ripartenza del calcio e continua a far discutere il protocollo da attuare in caso di nuovi positivi.

Calciomercato Lazio, dalla Francia: il Nizza non riscatterà Durmisi

Lazio, i calciatori tornano a Formello: Adekanye e Patric corrono al 'Fersini' - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE