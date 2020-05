Calciomercato Lazio, dalla Francia: il Nizza non riscatterà Durmisi

Arrivati in prestito da Barcellona e Lazio durante la finestra di mercato invernale, Moussa Wagué e Riza Durmisi non resteranno al Nizza. A rivelarlo è stato il club francese attraverso un comunicato sul proprio sito, in cui ha annunciato che non verrà esercitata l'opzione di riscatto né per il senegalese né per il danese. L'ex esterno del Betis, quindi, dal primo luglio tornerà a essere un calciatore biancoceleste.

