Serie A, doppio Gervinho non basta: l'Inter agguanta il Parma nel finale

L'Inter affronta il Parma in questo sabato di Serie A. Una sfida che nel primo tempo regala poche emozioni, con i nerazzurri più propositivi e pronti a fare la partita. Termina a reti inviolate la prima frazione, ma la seconda inizia con un altro piglio. A prendere in mano la situazione è il Parma, che al minuto 47' trova il vantaggio: lancio di Hernani, piatto preciso di Gervinho che insacca alle spalle di Handanovic. Dopo un gol annullato a Ranocchia per fuorigioco, è di nuovo la compagine di Liverani a colpire: sempre Gervinho, che servito da Inglese insacca con freddezza. Prova a rientrare in partita l'Inter, e lo fa con un perfetto diagonale rasoterra di Brozovic che accorcia le distanze. La squadra di Conte cerca di schiacciare il Parma per pareggiare i conti, proprio nei minuti di recupero arriva l'aggancio: punizione di Kolarov, colpo di testa di Perisic che non lascia scampo a Sepe. Un 2 a 2 che sembrava insperato, e che permette all'Inter di non perdere una gara quasi compromessa. Termina 2 a 2 il match al triplice fischio.