Serie A, Euro-Cagliari alla Sardegna Arena: Fiorentina battuta 5-2

Altra vittoria e momentaneo terzo posto in classifica. Non smette di stupire il Cagliari di Maran che abbatte anche la Fiorentina e continua a viaggiare a ritmo di Champions. I rossoblù ipotecano la vittoria già nella prima frazione, rifilando tre reti agli avversari (17' Rog, 26' Pisacane, 34' Simeone). Nella ripresa Nainggolan prima serve il suo terzo assist di giornata a Joao Pedro al 54', poi chiude i conti definitivamente al 65'. Inutile nel finale la doppietta "della bandiera" di Vlahovic che fissa il risultato sul 5-2. Cagliari che sorpassa la Roma in classifica e si piazza al terzo posto, Fiorentina ferma a 16 punti in ottava posizione.