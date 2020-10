Serie A, festival del gol all’Olimpico: Roma batte Benevento 5-2

Nel posticipo di Serie A della domenica sera, la Roma vince a fatica contro un buon Benevento. I ragazzi di Filippo Inzaghi vanno in vantaggio dopo appena 5 minuti con un destro deviato dalla distanza di Caprari che trafigge Mirante. La Roma ribalta il punteggio nel primo tempo grazie alle reti di Pedro e Dzeko. I campani trovano la parità a inizio ripresa grazie a Lapadula, poi Veretout dal dischetto porta di nuovo in vantaggio i suoi. Nel finale Dzeko e Carles Perez consolidano il vantaggio e fissano il risultato sul 5-2. Punteggio piuttosto severo per il Benevento autore di un'ottima prestazione all'Olimpico. Lapadula e compagni poco precisi sotto o porta al contrario della Roma che ha sfruttato al meglio le occasioni capitate.