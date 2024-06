Serie A, finalmente il recupero Atalanta - Fiorentina: tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di TuttoSalernitana.com

Domani alle ore 18:00 si terrà il recupero della ventinovesima giornata di campionato tra Atalanta e Fiorentina. La gara inizialmente prevista per il 17 marzo 2024 venne rimandata a causa del malore che aveva colpito il dg della Fiorentina Joe Barone prima della gara. Il dirigente viola è scomparso tre giorni dopo il 20 marzo 2024. I bergamaschi vincitori dell'Europa League vogliono conquistare l'intera posta in palio per chiudere la stagione al terzo posto in classifica e scavalcare la Juve.

I ragazzi di Italiano, dopo la sconfitta nella finale di Conference League non hanno più nulla da chiedere al campionato. I viola sono ottavi in classifica e anche un eventuale vittoria contro l'Atalanta non cambierebbe la loro posizione in classifica, dati i quattro punti di vantaggio della Lazio settima rispetto ai gigliati.

