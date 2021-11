Serie A, gli under 19 con più minutaggio: c’è un biancoceleste

Il futuro è dei giovani e allora è bene iniziare a puntare subito su di loro. Sono tanti i giocatori in Serie A che non hanno ancora compiuto 20 anni ma che hanno già conquistato la fiducia dei propri allenatori collezionando minuti e buone prestazioni. Ma quali sono i giocatori Under 19 che hanno disputato più minuti in campo nel nostro campionato? A guidare la classifica riportata da Sky Sport è Nicolò Rovella del Genoa con 12 presenze e 1014' giocati. Completano il podio Busio del Venezia e Hickey del Bologna. Al decimo posto di questa speciale graduatoria c'è Raul Moro che, complici anche i problemi fisici di Zaccagni, ha trovato molto spazio in questo avvio di stagione. Per il 2002 spagnolo 9 presenze e 171' giocati.