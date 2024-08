Serie A, Guida non farà sconti: "La figura dell'arbitro va difesa! E i calciatori..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Marco Guida, arbitro di Serie A, dal ritiro degli arbitri a Cascia ha rilasciato un’intervista in vista dell’inizio del prossimo campionato, mandando un messaggio ai vari club. Queste le sue parole, riportate da Sky Sport.

"C’è la fortissima necessità di difendere la figura dell’arbitro. Non possiamo più accettare mobbing o proteste da parte dei calciatori. L’Uefa e Rosetti sono stati molto chiari, ci ha dato indicazioni che abbiamo seguito in modo abbastanza corretto all’Europeo. È chiaro che l’Europeo, essendo una competizione più corta di altissimo livello tra nazionali, è più semplice da gestire. Nel nostro campionato potremmo avere qualche difficoltà in più rispetto all’Europeo, ma la linea è chiara".

