Serie A, Gullit: "La Juventus è la favorita, anche la Lazio mi piace"

Non si vedeva da tanto tempo un campionato così aperto e combattuto con tant squadra lì in cima a contendersi lo scudetto e un posto in Champions League. Il blocco delle big racchiude Inter, Milan, Juventus, Lazio, Napoli, Atalanta e Roma che proveranno a premere sull'accelleratore per sfidare la concorrenza in questa ultima parte di stagione. Di questo ha parlato l'ex calciatore del Milan Ruud Gullit, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Scudetto? La mia favorita resta la Juventus. Certo, l'Inter è in testa, il Milan ha giocato alla grande prima di essere frenato dalle assenze e anche la Lazio mi piace, ma i bianconeri hanno la squadra più forte e possono rimontare".