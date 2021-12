Serie A, i giocatori con più chilometri percorsi: presenti tre biancocelesti

Dopo il girone d'andata è tempo di meritato risposo soprattutto per coloro che hanno dato tutto in questa prima parte di stagione. Archiviata la diciannovesima giornata di Serie A, quali sono i giocatori che hanno percorso più chilometri in media a partita? A comandare questa speciale classifica riportata da Sky Sport, è il veronese Barak con una media di 11,68 Km percorsi a partita. Le altre sue posizioni del podio sono occupate da Brozovic e Thorsby. Nella graduatoria sono presenti anche tre giocatori della Lazio ai quali Sarri raramente ha rinunciato. Si tratta di Milinkovic, decimo, Acerbi, quindicesimo, e Luiz Felipe, ventesimo. Di seguito la classifica completa.

1) ANTONIN BARAK (Verona)

Media Km percorsi a partita: 11,68

2) MARCELO BROZOVIC (Inter)

Media Km percorsi a partita: 11,581

3) MORTEN THORSBY (Sampdoria)

Media Km percorsi a partita: 11,575

4) BRYAN CRISTANTE (Roma)

Media Km percorsi a partita: 11,45

5) NICOLÒ ROVELLA (Genoa)

Media Km percorsi a partita: 11,369

6) REMO FREULER (Atalanta)

Media Km percorsi a partita: 11,209

7) JAKUB KIWIOR (Spezia)

Media Km percorsi a partita: 11,035

8) LORENZO PELLEGRINI (Roma)

Media Km percorsi a partita: 11,03

9) ANDRÉ ZAMBO ANGUISSA (Napoli)

Media Km percorsi a partita: 11,001

10) SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (Lazio)

Media Km percorsi a partita: 10,973

11) FABIAN RUIZ (Napoli)

Media Km percorsi a partita: 10,881

12) MAXIME LOPEZ (Sassuolo)

Media Km percorsi a partita: 10,86

13) WALACE (Udinese)

Media Km percorsi a partita: 10,802

14) SASA LUKIC (Torino)

Media Km percorsi a partita: 10,797

15) FRANCESCO ACERBI (Lazio)

Media Km percorsi a partita: 10,792

16) ANTONIO CANDREVA (Sampdoria)

Media Km percorsi a partita: 10,765

17) RAZVAN MARIN (Cagliari)

Media Km percorsi a partita: 10,758

18) DAVIDE FARAONI (Verona)

Media Km percorsi a partita: 10,757

18) MILAN BADELJ (Genoa)

Media Km percorsi a partita: 10,757

20) LUIZ FELIPE (Lazio)

Media Km percorsi a partita: 10,735