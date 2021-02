Serie A, il programma della giornata: cena a lume di candela tra Inter e Lazio

Dopo gli incredibili risultati maturati nella giornata di ieri, il 22° turno di Serie A continua oggi con la partita delle 12:30 tra Roma e Udinese: all'Olimpico la squadra di Gotti cercherà di mettere i bastoni fra le ruote ai giallorossi, ancora una volta senza Dzeko che siederà in panchina. Alle 15:00 scenderanno in campo solo l'Atalanta a Cagliari, in cerca di punti Champions, e la Fiorentina a Genova contro la Sampdoria. Alle 18:00 il Crotone proverà a rubare punti importanti al Sassuolo, che dovrà fare a meno di alcuni pezzi pregiati. Si chiude con la cena romantica tra Inter e Lazio sotto le luci di San Siro alle 20:45. Entrambe le formazioni vogliono approfittare dei passi falsi delle dirette concorrenti per ottenere un posizionamento migliore in classifica.

