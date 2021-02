Inter - Lazio, il precedente: Inzaghi, scintille con Materazzi e gol del pari

INTER-LAZIO - Gli innamorati di Inter e Lazio saranno felici oggi perché nel giorno di San Valentino potranno seguire le loro squadre del cuore affrontarsi una contro l'altra. Il big match di San Siro riporta alla memoria di Inzaghi ricordi del passato, quando da attaccante biancoceleste puniva la difesa nerazzurra. È successo il 27 aprile 2003 la Lazio riuscì a pareggiare con un gol di Simone.

IL PRECEDENTE - L'Inter di Cuper si schiera con Toldo, Zanetti, Cordoba, Materazzi, Gamarra, Conceiçao, Di Biagio, Dalmat, Emre, Crespo e Recoba. La Lazio di Mancini risponde con Peruzzi, Oddo, Negro, Couto, Favalli, Fiore, Simeone, Stankovic, Cesar, Corradi e Lopez. Il match è tranquillo, le difese non corrono particolari pericoli, Stankovic ha sulla testa la palla del vantaggio, ma spedisce alto. Dall'altra parte Dalmat scalda i guanti di Peruzzi con un tiro facile da parare, poi al 42' ci pensa l'ex Crespo a sbloccare: punizione di Recoba in area, Negro perde la marcatura su Hernan che in caduta gira di testa in porta. Non esulta l'argentino. Mancini cambia nella ripresa, Inzaghi entra per Cesar e affianca Lopez. Poprio El Piojo sfiora il pareggio due volte, decisivo Toldo, mentre Stankovic scheggia il palo esterno. Solo Lazio in questo secondo tempo, Inzaghi si strattona con Materazzi, scintille tra i due spente sul nascere da Collina. Al 77' Simone protagonista: punizione di Oddo tagliata per l'incornata di del 21 laziale che anticipa tutti e fa 1-1. La grande chance per firmare il sorpasso ce l'ha Castroman, ma Toldo lo ipnotizza. Finisce 1-1.

Crespo: "La Lazio può dar del filo da torcere a chiunque. Che bravo Inzaghi! Ma per lo Scudetto..."

Inter - Lazio, le probabili formazioni: Musacchio potrebbe vincere il ballottaggio con Patric

Torna alla home page