Serie A, ipotesi cinque sostituzioni: il confronto tra Juventus, Lazio e Inter

RASSEGNA STAMPA - La Serie A prova a ripartire. In attesa dell'ok del Comitato Tecnico Scientifico, le squadre stanno svolgendo sedute individuali nei rispettivi centri sportivi. Non si sa bene la data della ripresa, ma l'ipotesi che ci possano essere cinque sostituzioni inizia a essere sempre più autorevole. Le temperature alte e i tre mesi di stop potrebbero spingere verso questa direzione per permettere un maggiore turnover nelle squadre. Juventus e Inter, secondo molti, sarebbero favorite sulla Lazio in virtù di una rosa più profonda. Analizziamo nel dettaglio i giocatori che per numero di minuti giocati sono dal dodicesimo posto in poi prendendo in considerazione solo il campionato. Nella squadra di Inzaghi ci sono Patric (917'), Caicedo (867'), Parolo (695'), Marusic (686'), Jony (651'), Bastos (448'), Cataldi (350') e Vavro (194'). Tutti giocatori che hanno dimostrato la loro affidabilità e che si sono rivelati dei titolari aggiunti per le aquile. Tra i bianconeri, che hanno ancora giocatori in quarantena oltre a Higuain e Rabiot ancora all'estero, la situazione è diversa. Dopo i primi undici troviamo Rabiot (1107'), Ramsey (798'), Bernardeschi (795'), Danilo (773'), Khedira (685'), Buffon (630'), Douglas Costa (515'), De Sciglio (404'), Rugani (270'), Chiellini (156'). I bianconeri hanno una rosa più ampia e i numeri lo dimostrano ampiamente e i minuti spalmati derivano anche dalla Champions League. Il recupero di Chiellini, poi, sarà un grande aiuto per Sarri. Infine l'Inter di Antonio Conte che ha anche una partita in meno. Dal dodicesimo posto in poi troviamo Bastoni (1330'), D'Ambrosio (1154'), Gagliardini (1018'), Sensi (1005'), Asamoah (899'), Borja Valero (844'), Sanchez (596'), Young (549'), Padelli (540'), Ranocchia (540'), Moses (359'), Eriksen (348'), Esposito (281'). Dopo tre mesi di stop i dettagli faranno la differenza, ma la Lazio è certa di poter contare su un gruppo unito e sulla voglia di rendere reale un sogno. Inter e Juventus, sulla carta, hanno i numeri dalla loro. Ma alla fine saranno i fatti a fare la differenza.